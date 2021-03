Ascoli, Eramo: "Nulla da rimproverarci, abbiamo fatto il massimo. Espulsione? Prima era corner per noi"

vedi letture

Mirko Eramo, centrocampista dell'Ascoli ed ex giocatore della Virtus Entella, ha così commentato il pareggio a reti bianche maturate al "Comunale" di Chiavari: "Credo che non possiamo rimproverarci nulla, abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere i tre punti in una partita delicata che sapevamo di non poter perdere. Potevamo farla nostra, l'espulsione di Buchel ci ha complicato le cose, ma nonostante questo siamo andati vicinissimi al traguardo con l'occasione nel finale di Bidaoui. L'atteggiamento deve essere questo, continuando così possiamo raggiungere la salvezza".

Sull'episodio dell'espulsione

"Prima del rosso a Buchel l'arbitro non ci ha concesso un calcio d'angolo per un'evidente deviazione su una mia conclusione e non ha cambiato idea neanche quando il portiere avversario ha detto che si trattava di corner".

Sul ritorno a Chiavari

"È stata una partita speciale, ho trascorso due anni e mezzo bellissimi qui e ho tanti cari amici. Oggi però eravamo avversari e ho cercato in ogni modo di ottenere la vittoria per l'Ascoli".