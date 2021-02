Ascoli, euforia Sottil: "Vittoria strameritata contro una corazzata"

vedi letture

Ha assistito alla partita dalla tribuna per squalifica, ma mister Andrea Sottil è tra gli artefici dell'impresa dell'Ascoli in quel di Lecce. Ecco cosa ha dichiarato in conferenza stampa: "Vittoria strameritata, ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè ci hanno regalato una serata memorabile e che ci permette di rientrare a pieno titolo nella corsa salvezza. Abbiamo costruito tante occasioni da gol, potevamo segnare il 3-1 con Sabiri e in tante altre circostanze. Non vorrei che dimenticassimo chi fosse il nostro avversario; il Lecce è una corazzata, attrezzata per il salto di categoria e che fino a pochi mesi fa disputava il campionato di serie A. Questo amplifica i nostri meriti, nel finale abbiamo saputo soffrire senza mai andare in affanno sebbene quel rigore potesse rappresentare la classica beffa. Encomiabile l'atteggiamento di tutti, anche di chi è entrato dalla panchina; questo conferma quanto sia decisivo l'approccio alla gara, a prescindere dal minutaggio. Ora non dobbiamo montarci la testa: godiamoci il momento, esultiamo per la vittoria, ma da domani l'unico pensiero è rivolto al match col Frosinone. Altro osso duro, senza dubbio. Ma la società ha operato benissimo sul mercato, i ragazzi sono carichi e ci toglieremo ancora delle soddisfazioni".