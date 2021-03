Ascoli, l'attesa infinita di Cacciatore. La firma coi bianconeri appare sempre più lontana

L’attesa di Fabrizio Cacciatore continua a non vedere fine. L’esperto difensore da mesi si allena da solo nel centro sportivo dell’Ascoli in attesa di una chiamata che però si allontana sempre più col passare del tempo e l’avvicinarsi della fine del campionato. Come sottolinea il Corriere Adriatico quando mancano appena otto gare di campionato, più l’eventuale play out, appare sempre meno probabile che il club marchigiano faccia firmare un contratto al calciatore nonostante questi sia continuamente monitorato dallo staff medico dei bianconeri.