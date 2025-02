Ufficiale Treviso, c'è il cambio di guida tecnica: via Cacciatore, arriva Parlato in panchina

vedi letture

Nella conferenza stampa odierna il Treviso FBC ha ufficializzato Carmine Parlato quale nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico biancoceleste, classe 1970, vanta un’esperienza ventennale come allenatore in Serie D, consolidata attraverso una carriera ricca di sfide affrontate con determinazione.

Nella sua carriera il tecnico ha ottenuto per 5 volte la promozione in Serie C con Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento e lo Scudetto Nazionale Dilettanti nella stagione 2013/14. Parlato verrà affiancato da Matteo Zulian nel ruolo di Vice Allenatore, confermati invece gli altri componenti dello staff tecnico.

I saluti iniziali sono del Presidente del Treviso FBC Francesco Saruggeri: “Vorrei ringraziare Fabrizio Cacciatore e l’allenatore in seconda per quanto fatto in questa stagione. Questa società crede nell’obiettivo di raggiungere la Lega Pro e la scelta di Carmine Parlato ricade in questa direzione”.

“Diamo il benvenuto a Carmine Parlato – commenta il Direttore Generale Attilio Gementi -, conosce molto bene la categoria e i nostri giocatori. La Società non vuole lasciare nulla di intentato in queste ultime partite e questo inizio di anno nuovo con qualche difficoltà di risultato ha portato a questa scelta. Essendo una Società ambiziosa e la piazza importante abbiamo scelto un profilo d’esperienza che possa confrontarsi con il nostro palcoscenico e i nostri tifosi”.

“È un piacere per me essere qua, ringrazio la Società per l’opportunità. – sono le prima parole in biancoceleste di Carmine Parlato – So cosa mi aspetta, cosa mi viene richiesto dalla società e con grande convinzione dei nostri mezzi farò in modo di portarla nella categoria che ambisce. Domani inizia il lavoro sul campo, credo che il gruppo sia forte e verificherò al più presto le mie idee in campo. A prescindere dall’aspetto tecnico tattico sarà importante il fattore mentale”.