Ascoli, per l'attacco si punta Montalto del Bari. Trattativa ben avviata

L'Ascoli avrebbe individuato il centravanti per potenziare il reparto d'attacco in vista della seconda parte di stagione. Si tratta di Adriano Montalto, classe '88, in uscita dal Bari dove ha segnato quattro reti in 10 presenze quest'anno. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com le trattative fra le parti sarebbero ben avviate.