Ufficiale Guidonia Montecelio, colpo in attacco in vista del campionato di C: arriva Bernardotto

vedi letture

Ancora un colpo di spessore per il neo promosso Guidonia Montecelio, che si è assicurata le prestazione di Gabriele Bernardotto, lo scorso anno in forza al Picerno. Colpo importante per la categoria, annunciato così dal club laziale, mediante anche una nota social:

"NEW PLAYER UNLOCKED: GABRIELE BERNARDOTTO ✅

La potenza fisica unita al fiuto del gol, un attaccante d’area di rigore in grado di sacrificarsi anche per i compagni.

Gabriele Bernardotto è un nuovo giocatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc e porta subito alla causa della squadra rossoblù il centinaio di gol messi a segno in carriera.

Un percorso lungo che in C ha incrociato le storie della Vibonese, dell’Avellino, del Teramo, del Crotone, della Carrarese, del Giugliano, del Gubbio e del Picerno.

Piazze importanti che hanno forgiato cuore e fisico".