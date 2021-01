Ascoli-Reggina 2-1, le pagelle: Cangiano suona la carica, Kragl da tre punti. Non basta Liotti

ASCOLI-REGGINA 2-1

Marcatori: 19' Liotti, 83' Cangiano, 91' Kragl

Leali 6,5 - Se l'Ascoli trova il successo è anche grazie alle parate del suo estremo difensore, decisivo sia su Bianchi che su Liotti nel corso del primo tempo. Ci mette la firma.

Tofanari 5 - La sua gara dura un tempo ed ha qualche responsabilità in occasione del vantaggio amaranto, si fa aggirare con troppo facilità da Liotti che scarica in rete. (Dal 46' Kragl 7 - Torna in campo e trova il gol da tre punti, sempre dal limite stavolta con il destro).

Brosco 5,5 - Il capitano non dà certamente quella sicurezza essenziale all'intero pacchetto arretrato, qualche errore di concentrazione ed un giallo evitabile. Non perfetto in occasione del gol di Liotti.

Quaranta 6 - Anche lui non è esente da colpe in occasione del vantaggio amaranto, per il resto è buono il suo duello con Rigoberto Rivas che alla fine non riesce mai a sfondare in area di rigore.

Pucino 5 - La chiave della sfida, per la Reggina, sono state le fasce dove l'Ascoli ha sofferto tanto con i due terzini. Meglio quando si sposta a destra ma sulla sinistra soffre troppo le incursioni di Delprato e Situm.

Cavion 6 - Chiamato a sostituire Saric, svolge il compitino senza però andare oltre. Nel secondo tempo prova ad entrare maggiormente nel vivo del gioco specie quando l'Ascoli alza il baricentro. (Dal 85' Eramo sv).

Buchel 6,5- Quando decide di alzare i giri del motore l'Ascoli comincia a girare, dopo un primo tempo in affanno riesce a prendersi per mano i suoi e i risultati fruttano nel finale.

Gerbo 6 - Almeno nel primo tempo è uno dei più attivi del reparto centrale della squadra di Andrea Sottil, prova ad imbucare per Bajic con poca fortuna. Lasciato negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Cangiano 7 - Spacca la partita nel finale, non lo prende nessuno quando cambia passo e firma il gol del momentaneo pareggio).

Sabiri 6 - Non è certamente la miglior uscita dell'ex Paderbon ma fino alla sua uscita dal campo è stato l'unico a calciare verso la porta di Guarna, meno grandi giocate ma sempre temibile.

Chiricò 5,5 - Prova soltanto una volta la conclusione spedendo altissimo, non riesce praticamente mai a saltare la marcatura stretta degli avversari e finisce così per non pungere mai. (Dal 64' Pierini 6 - Contribuisce all'assalto finale).

Bajic 6 - Si sbatte, corre e lotta contro Loiacono e Cionek. Una partita di sacrificio alla ricerca del gol che non arriva ma sono diverse le occasioni create dall'ex Udinese.

REGGINA

Guarna 5 - Sembrava un altro pomeriggio perfetto per gli amaranto ma nel finale ecco l'errore che spiana la strada all'Ascoli, sul tiro di Cangiano si fa beffare sul suo palo.

Delprato 6,5 - Continua a convincere nel ruolo ritagliatoli da Baroni, più largo a destra ed anche tanta spinta oggi al Del Duca. Suo l'assist per il tocco vincente nel primo tempo di Situm.

Loiacono 6,5 - Seconda gara consecutiva senza alcuna sbavatura, come con la Cremonese lavora bene d'anticipato e non lascia spazi ad un attaccante temibile come Bajic.

Cionek 5 - Ordinato, tiene bene la posizione senza lasciare spazi agli avanti bianconeri almeno per un tempo. Male invece nel finale, sbaglia su Cangiano che poi va anche in gol.

Di Chiara 5,5 - Meno propositivo rispetto al solito, sulla corsia mancina lascia la scena al solito Daniele Liotti. Affronta a viso aperto Chiricò rischiando abbastanza poco però finisce soffrendo.

Crisetig 6 - Spesso cercato dai compagni, suggerisce il passaggio e si prende la briga di impostare in un primo tempo dove riesce a sbrogliarsi da qualche marcatura avversaria. (Dal 46' De Rose 5,5 - Entra si prende un giallo e poco più).

Bianchi 6,5 - Uno dei migliori in campo per la squadra di Baroni, comincia con il piede giusto e riscalda subito il destro impegnando Leali. Il più pericoloso con le stoccate da fuori, sempre presente nella manovra amaranto. (Dal 75' Bellomo sv).

Situm 6 - Deve trovare soltanto maggior continuità di rendimento, un primo tempo da assoluto protagonista ed una seconda frazione in leggera sofferenza e un po' di timidezza. Funziona comunque l'asse con Delprato. (Dal 75' Denis sv).

Folorunsho 5,5 - Da premiare il sacrificio del trequartista amaranto, meno tocchi di fino ed incursioni e tanto lavoro sporco anche marcando da vicino Buchel. Termina da mediano ma è visibilmente stanco.

Liotti 7 - Ad un certo punto era stato lasciato in panchina per cinque gare, si è ripreso il posto da titolare e continua ad essere il bomber degli amaranto anche nel nuovo assetto tattico di Baroni. Taglio in mezzo e quinto gol stagionale, record per il laterale calabrese in B. (Dal 86' Rolando sv).

Rivas 5,5 - Non si può chiedere di più da un calciatore che gioca fuori posizione, abbandonato lì davanti senza dei grandi palloni giocabili per rendersi pericoloso dalle parti di Leali.