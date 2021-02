Ascoli-Salernitana 0-2, le pagelle: difesa bianconera in affanno, Tutino show

vedi letture

Ascoli-Salernitana 0-2

Marcatori: 2' e 15'pt Tutino

Ascoli

Leali 6 - Paga la giornataccia della difesa e lo show di Gennaro Tutino. Strepitoso su Casasola, ma stavolta non è bastato.

Pucino 6 - Unico a salvarsi nel pacchetto arretrato, ha spinto per 90 minuti proponendo anche qualche giocata interessante. Bello il duello con Casasola.

Quaranta 4,5 - Nelle ultime settimane sta commettendo errori a ripetizione. Il secondo gol di Tutino nasce da una giocata totalmente sbagliata, ma anche nella ripresa viene continuamente saltato dallo scatenato attaccante granata.

Brosco 5 - Si addormenta in avvio di match, Capezzi si inserisce e la Salernitana passa in vantaggio. Prova a riprendersi con il passare dei minuti, ma non è giornata nemmeno per lui.

D’Orazio 4,5 - Da un suo assist involontario nasce il gol lampo dei granata, mentalmente ne risente e dalla sua fascia nascono pericoli di continuo. (Dal 1’st Pinna 6 - Ci mette tanto agonismo e arriva con continuità sul fondo).

Eramo 5 - Dovrebbe garantire quantità e qualità, ma incappa in un pomeriggio storto sotto ogni aspetto. Anonimo. (Dal 1'st Mosti 6 - Le azioni più pericolose dell'Ascoli partono dai suoi piedi. Un buon giocatore che potrebbe essere titolare la settimana prossima).

Buchel 5,5 - Un paio di tentativi dalla distanza e una interessante triangolazione con Dionisi al limite dell’area, poco altro. (Dal 20'st Danzi 6 - Ci prova subito dalla distanza, Gyomber si oppone con il corpo. Tecnica e rapidità).

Sabiri 4,5 - Rischia il cartellino rosso con una bruttissima entrata su Gondo, in generale nessuno spunto e qualche cross sbagliato anche su palla inattiva. (Dal 1'st Parigini 5 - Non ha inciso, e non è la prima volta).

Saric 6 - Ultimo ad arrendersi, al 94’ rincorre un avversario per 50 metri e gli sradica il pallone con gran cuore.

Bajic 5 - A lungo spettatore non pagante, Aya lo marca ad uomo e non gli fa toccare palla.(Dal 20'st Cangiano 5 - Tanto fumo e poco arrosto).

Dionisi 5 - Contro la sua ex squadra era stato spesso letale, oggi Gyomber gli ha preso le misure e non lo ha mai fatto calciare in porta.

Salernitana

Adamonis 6 - Torna a giocare una partita a distanza di un anno, anche per questo a volte sembra goffo negli interventi. Ma lasciare il campo senza subire gol lo aiuterà a ritrovare fiducia.

Aya 6.5 - Si mette a uomo su Bajic e le prende tutte, con grande concretezza e ottima scelta di tempo. Bello anche un lancio per Tutino.

Gyomber 7 - Per media voto il difensore centrale più forte della B. Dionisi è cliente scomodissimo, ma se la cava con disarmante disinvoltura. Perfetto.

Mantovani 6 - In fase difensiva è il solito muro, è stranamente impreciso in qualche appoggio e due volte si fa sorprendere alle spalle. Prova comunque sufficiente.

Casasola 6,5 - Indemoniato sulla fascia, la sua prima ora di gioco rasenta la perfezione. Sfiora il terzo gol in tre trasferte ad Ascoli, il portiere gli dice di no.

Jaroszynski 7 - Interpreta il ruolo di esterno in modo perfetto, la prima mezz’ora è da manuale e gli riesce praticamente tutto. Un acquisto sottovalutato. (Dal 30’st Veseli 5,5 - Approccio molle, prende un giallo e va in difficoltà).

Di Tacchio 6 - Prende per mano la squadra nei momenti di difficoltà, dopo il malore di Dziczek richiama i compagni e li carica per responsabilizzarli e rasserenarli. Fisicamente in leggero calo nella ripresa, ma è ovunque.

Coulibaly 5,5 - Quarta ammonizione consecutiva, ciò lo condiziona in negativo. Alterna ottimi recuperi e qualche pallone perso in zone pericolose. (Dal 25'st Djuric 6 - E' quasi un difensore aggiunto, si cala perfettamente nel ruolo).

Capezzi 6,5 - Sta tornando il giocatore completo e determinante di Crotone, che errore è stato sottovalutare il suo acquisto. Assist vincente per Tutino. (Dal 30’st Dziczek sv - Esce in ambulanza per un malore, un grande in bocca al lupo a questo ragazzo).

Gondo 7 - Per caratteristiche sembra il partner ideale di Tutino, è dappertutto e tiene a bada da solo tre difensori avversari. Tra i migliori in campo. (Dal 20’st Kiyine 5,5 - Si impegna in fase di non possesso, ma non riparte quasi mai. Era entrato per quello).

Tutino 8 - Due gol, una traversa dopo un’azione personale devastante, altre due reti sfiorate e qualche giocata di classe da categoria superiore. Mostruoso.