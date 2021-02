Ascoli, Sottil: "Complimenti ai ragazzi, non era facile. Ricambieremo l'entusiasmo dei tifosi"

vedi letture

Con il pareggio agguantato in pieno recupero grazie al rigore di Dionisi, l'Ascoli prolunga la sua serie positiva e conquista un punto utile per la classifica. Al termine della gara del Del Duca contro il Frosinone, il tecnico del Picchio Andrea Sottil ha commentato la prestazione della squadra:

"Ci tenevamo a vincere - riporta Picenotime.it - per continuare il nostro percorso. Venivamo da una grande vittoria e davanti avevamo una grande squadra, l'ennesima corrazzata che incontriamo. C'è il rammarico di aver preso il gol su calcio piazzato e questo ci ha condizionato un po'. Nel finale abbiamo avuto una grande reazione per andare a riprendere la partita.

Dobbiamo stare un po' tutti più attenti in quelle situazioni. Prendere gol in superiorità numerica cambia anche la psicologia portando a giocare con affanno. Dispiace ma avanti così e complimenti ai ragazzi perché non era facile. Con l'uomo in più non è scesa la concentrazione ma è cambiato l'aspetto mentale. Il gol ha portato il Frosinone a chiudersi e noi abbiamo dovuto ricominciare un'altra partita. I ragazzi sono stati lucidi nel cercare cambi di gioco ed andare nell'uno contro uno come avevo chiesto. A livello mentale il nostro avversario era in vantaggio, poteva stare serrato e colpirci in ripartenza per chiuderla.

Mi sono arrabbiato molto per l'espulsione di Simeri perché dopo tanti anni ho capito che si può fare tutto fino all'ultimo secondo. Dobbiamo rimanere più lucidi anche se Simone mi ha poi detto che voleva solo riprendere la palla per accelerare la ripresa del gioco. Mi dispiace non averlo per la prossima gara. Pareggio giusto per come è venuto.

Ho avuto i brividi nel vedere i tifosi che ci accompagnavano verso lo stadio. Sono tifosi che hanno la maglia stampata addosso. Le buone prestazioni della squadra hanno riacceso l'entusiasmo. I tifosi ci hanno dimostrato che ci sono e noi daremo sempre tutto per ricambiare".