Ascoli, Sottil: "Vittoria meritata ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dionisi un leader"

Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha commentato il successo contro l'Empoli in conferenza stampa: "Il campo ha detto che l'Ascoli ha meritato di vincere visto il gran numero di occasioni create - riporta Picenotime.it -. L'approccio alla partita è stato esemplare, tatticamente attenti giocando un buon calcio, difendendo bene e in maniera collettiva. Chi è entrato ha dato un ottimo contributo. Dionisi è il leader di questa squadra con le sua capacità, creatività ed estro, ma è anche un grande esempio per i ragazzi. Vedono in lui una guida ed è sorretto da un grande gruppo. Caligara e Saric sono due giocatori eccezionali ed entrambi hanno fatto una grande partita. Non mi piace però parlare dei singoli e voglio fare i complimenti a tutta la squadra perché è stata fatta una grande prestazione. Oggi centesima vittoria da allenatore, non guardo molto i numeri ma mi fa piacere. Sicuramente una delle più importanti del mio percorso giunta contro la prima in classifica e maturata con una grande partita. Sono soddisfatto ma resto concentrato perché non abbiamo fatto ancora nulla. Abbiamo avuto 15 giorni per preparare la gara. Vedere giocare la squadra in questo modo, è il segnale di una crescita ed è un riconoscimento professionale enorme. Abbiamo costruito e colpito l'avversario dove si poteva. I ragazzi hanno interpretato al meglio il tutto".