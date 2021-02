Ascoli, Sottil: "Vogliamo riprenderci i 3 punti lasciati a Reggio". Convocati: Bidaoui e Kragl out

Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Salernitana: “Domani ci sarà un Ascoli arrabbiato, che contro la Reggiana ha giocato probabilmente la migliore gara della mia gestione, ma per assurdo ha perso. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e applicazione, andando a perfezionare le situazioni di gioco che vanno migliorate, da parte dei ragazzi ho visto la giusta tensione e molto entusiasmo. La Salernitana è un’altra corazzata costruita per vincere il torneo, ha una rosa con giocatori di ottima qualità, esperienza e fisico. Ma ora noi abbiamo un’identità ben precisa e dobbiamo continuare su questa strada. Vogliamo riprenderci i tre punti lasciati a Reggio Emilia e affronteremo la gara con un battaglia da affrontare per cercare la vittoria. - conclude Sottil come si legge sul sito del club - Alle squalifiche si aggiungono le assenze di Bidaoui, che pensavamo di recuperare dalla lussazione alla spalla, e Kragl, che in allenamento ha fatto un movimento che gli ha creato un fastidio al ginocchio, niente di grave, la prossima sarà dentro. Chi sceglierò dall’inizio, così come chi subentrerà, sono certo che sarà all’altezza”.

Sono 21 i calciatori convocati per al sfida contro la Salernitana. Assenti gli squalificati Caligara e Simeri a cui si aggiungono gli infortunati Bidaoui (problema alla spalla) e Kragl (risentimento al ginocchio) oltre il lungodegente Charpentier. Questa la lista completa:

Portieri: Leali, Sarr, Venditti

Difensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Pinna, Pucino, Quaranta

Centrocampista: Buchel, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

Attaccanti: Bajic, Cangiano, Dionisi, Parigini, Stoian