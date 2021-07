Attese per oggi le comunicazioni Covisoc sulle iscrizioni al campionato. Due addii certi in C

vedi letture

Giornata importante sul fronte delle iscrizioni in Serie B e C. Come da programma è attesa per queste ore la comunicazione della Covisoc in merito possibili problematiche nelle domande di partecipazione al campionati per la nuova stagione. In Lega Pro sicuro l'addio del Casertana che non ha presentato la fideiussione obbligatoria e quello del neopromosso Gozzano che ha rinunciato all'iscrizione.

In caso di irregolarità da parte di altri club ci sarà tempo per i ricorsi fino al 13, con il Consiglio Federale decisivo fissato per il 15 luglio.