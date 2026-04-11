Avellino, Ballardini: "Giusto premio per Iannarilli. Meritavamo di vincere per quanto prodotto"

Pareggio in extremis per l'Avellino contro il Catanzaro nella gara disputata questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per 1-1. Al termine del confronto si è presentato in sala stampa il tecnico Davide Ballardini. Ecco le sue parole, raccolte da Tuttoavellino.it:

"Iannarilli, per tutto quello che ha passato, era da tanto che non giocava, è sempre stato serio, si è sempre allenato, è sempre stato un esempio per la squadra. E' il giusto premio per una persona, un professionista che si è sempre speso per i compagni. E' sempre stato disponibile, allegro, pronto ad allenare i compagni".

Le emozioni del tecnico - "Non mi era mai capitato che un mio portiere segnasse, noi viviamo di questo non meritavamo di perdere, siamo felici di questo. La partita ha detto che se c'era una squadra che meritava la vittoria eravamo noi".

Sul rigore di Favilli- "Ci sono delle gerarchie e vanno rispettate, conoscete tutti la sua storia. Non ha ancora segnato con l'Avellino, tanti infortuni. Si era conquistato il rigore e lo ha voluto tirare ma la prossima volta fa rispettata la gerarchia".

Sulle occasioni create - "Per me tolte poche circostanze abbiamo sempre fatto gol, per me non ci sono problemi quando crei occasioni da rete. Non vedo un problema in attacco, l'importante per me è fare queste partite, meritarsi il risultato, perchè l'episodio ti può premiare. Alla fine, quello che meriti fai. Ripeto, tra le due, alla fine eravamo noi a meritare la vittoria"