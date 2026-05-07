Avellino, Ballardini: "Modena verrà qui a giocare. Domani out cinque giocatori"

L'allenatore dell'Avellino, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro contro il Modena, ultima gara di regular season per i lupi. Ecco quanto evidenziato da TuttoAvellino:

“La squadra mi sembra che stia bene, ma anche la settimana scorsa lo era poi non abbiamo fatto bene a Empoli. Le sensazioni sono quelle, che la squadra stia bene e la speranza è quella di fare una bella partita. Incontreremo una squadra che il suo obiettivo lo ha raggiunto, non ha da chiedere nulla, ma sono una squadra seria, faranno la loro partita e verranno qui seriamente. Nell'arco del campionato sono stati molto competitivi, credo che sarà una bella partita, tra due squadre che cercheranno di prevalere sull'avversario tramite il gioco”.

Infortuni: “Non ci sono Simic, Reale e Sala. Palmiero si allena con un fastidio alla spalle. Favilli no, ha fatto un esame, non è nulla di serio, ma non ha la sensazione di stare bene. A parte questo, ci sono tutti”.

Sulle motivazioni: “Anche ad Empoli volevamo fare la nostra gara, non ci siamo riusciti per meriti dell'Empoli, loro si giocavano tanto di più, ma non deve succedere questo, perché l'Avellino ha il dovere di giocarsela almeno alla pari. Poi a Empoli non abbiamo subito più di tanto, abbiamo subito più a Mantova dove siamo riusciti a vincere. Se vogliamo crescere bisogna avere sempre il giusto atteggiamento. Poi, si può anche perdere, ma almeno te la giochi senza rimpianto. Ma non deve mai mancare l'atteggiamento”.

Su Iannarilli e Daffara: “Ho a che fare con due portieri bravi, ho questa fortuna, ho due ragazzi seri e capaci. Domani deciderò”.

Sul rinnovo: “Pensiamo alla partita, poi vediamo se saremo o meno ai playoff. Da lunedì, se la stagione sarà finita, vedremo. Ho incontrato il direttore, è stato un buon incontro, però ora dobbiamo finire bene la stagione, c'è questa premura”.

Anche Milani out: “Sì ieri si è allenato, ha fatto qualche accelerazione, una deviazione, ha calciato e ha sentito male. E si è fermato. Ha male alla pianta del piede”.

Soluzioni a sinistra: “Sì abbiamo Sala e Milani fuori e Fontanarosa squalificato. C'è da trovare qualche soluzione”.

Sulla crescita: “C'è un percorso di crescita ulteriore da fare, quello step in più. Che purtroppo non abbiamo fatto. Il campionato è stato buono, ma è mancato quello step ulteriore”.

Su Le Borgne e Kumi: “Io credo che fanno una grande carriera, hanno qualità importanti. Dimentico lo stesso D'Andrea”.

Sul gol subito a Empoli: “Abbiamo concesso una azione solitaria e non dovevamo concederla, dove è scaturita la punizione. Come successo in altre gare, tipo Samp e con il Catanzaro, prendiamo questi gol da calcio piazzato. Poi, venendo in meno Simic, è normale che qualche centimetro possa mancare”.

Nuovi elementi: “Abbiamo già in testa la formazione per domani, oggi la proviamo. Qualcuno che ha giocato meno? Torniamo su Le Borgne, per me farà una carriera di alto livello, però deve crescere ancora molto, è ancora un po' acerbo”.

Un ricordo di Mastellarini, ex presidente della Sambenedettese: “Ricordo noi facevamo allenamento in una periferia a San Benedetto del Tronto. E arrivò un signore un po' trascurato, con una cadenza particolare. Poi dopo mi spiegarono che era il presidente. Lì è nata una conoscenza, un rapporto meraviglioso. Lo ricordo con affetto, come una persona umile, che ha fatto tanto. Questo è il ricordo del mio primo presidente in una società calcistica professionistica. E visto che mi trovo, voglio anche ricordare Evaristo Beccalossi, aveva sempre una battuta facile, mi faceva stare bene ogni volta che ci sentivamo. Un grande dispiacere”.

Scelte in attacco: “Abbiamo ampie scelte, dopo valutiamo”.