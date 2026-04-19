Avellino, Missori: "Salvezza acquisita? Credo di sì, ma guardiamo a una gara alla volta"

Al termine del match vinto sul campo del Mantova, l'esterno dell'Avellino Filippo Missori ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù: "Gara sofferta, anche a causa del caldo - riporta TuttoAvellino.it -. Il Mantova gioca bene, non dà punti di riferimento, abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo meglio, tenendo più il pallino e poi il mio gol ha dato più sicurezza. Dosare le energie? No, non avrebbe senso, non si può mai abbassare la guardia in questo campionato.

E' stato anche merito del Mantova la nostra sofferenza. Il gol? Per fortuna mi è arrivata una bella palla da Palmiero, poi con il controllo ho fatto la differenza, mi ha permesso di saltare alcuni avversari. Il gol lo dedico alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene. Salvezza acquisita? Credo di sì, ma guardiamo a una gara alla volta, senza dare nulla per scontato.

Favilli? Felice per il gol di Andrea, è un ragazzo d'oro, è stato bravo a reagire al rigore sbagliato. Iannarilli? E' un portiere forte, di esperienza, ci ha dato una grande mano, risponde sempre presente".