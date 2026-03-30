Azzi: "Sogno la Serie A col Monza e giocare in Champions. La nostra forza è il gruppo"

“Ho scelto il Monza per l'ambizione del progetto, parlando con i direttori e il mister ho intuito subito che questa era una società seria, pronta per puntare in alto”. L'esterno Paulo Azzi ha parlato così dalle colonne de Il Giorno del suo arrivo nel club brianzolo dove è uno dei grandi protagonisti di questa stagione con cinque gol e sei assist: “I tifosi e la piazza ci hanno accolto molto bene e la loro spinta è fondamentale. - prosegue Azzi parlando poi del rapporto coi compagni – Le singole qualità vengono messe al servizio del gruppo, chiunque giochi il livello resta alto e questa è la nostra forza. Tutti ambiano a qualcosa di importante”.

Il brasiliano poi non nasconde che l'obiettivo sia la Serie A: “Ognuno deve sentirsi importante per la squadra. Abbiamo bisogno di tutti. Sappiamo che la Serie A è a portata di mano. C’è ancora strada da fare, ma possiamo farcela. Questo deve darci una carica enorme. Il mio sogno? Tornare in Serie A e disputarla con il Monza. Un giorno, poi, vorrei giocare una gara di Champions League”.

Azzi si sofferma anche sul rapporto con i due tecnici – Stroppa e Bianco – avuti a Monza: “Non mi piace fare paragoni, voglio bene ad entrambi. Sono due ottimi allenatori e i risultati lo dimostrano. Con loro sono riuscito sempre ad esprimermi al meglio. Sanno gestire benissimo il gruppo e hanno una mentalità vincente”.