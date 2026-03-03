Monza, Bianco: "Siamo sulla strada giusta, l'espulsione di Azzi è corretta"

Nel post-partita di Cesena-Monza, Paolo Bianco, tecnico dei biancorossi, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Il commento sul match.

"I risultati che stiamo ottenendo non arrivano se non c’è la voglia e se tutti i calciatori non si sentono coinvolti nel progetto. E' da diverso tempo che facciamo queste prestazioni, siamo sulla strada giusta. Peccato per il gol subito nei minuti di recupero, meritavamo di non prenderlo per come la squadra ha tenuto e gestito in quei venti minuti, più recupero, di inferiorità numerica".

L'espulsione di Azzi.

"Per Azzi si tratta della prima espulsione in carriera, non è un giocatore falloso. Doveva solo avere la forza e la lucidità di non toccare l’avversario, l’espulsione è giusta".

Le critiche.

"Io non devo convincere nessuno".