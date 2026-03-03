Cesena-Monza 1-3, le pagelle: Azzi scatenato (con rosso), Shpendi delude

Risultato finale del match: Cesena-Monza 1-3.

CESENA

Klinsmann 6 - Sorpreso, ma incolpevole, sul grandissimo gol di Azzi dalla distanza. Non può nulla anche sulle reti di Cutrone e Petagna.

Ciofi 4,5 - Tra i più difficoltà nella fila bianconere, in confusione in occasione dell'1-0 avversario e in generale è in costante difficoltà per gran parte del match. Dal 60' Guidi

Zaro 5 - Si distingue rispetto ai compagni di reparto per qualche intervento positivo nel primo tempo, ma anche lui sui gol subiti ha colpe non indifferenti. Dall'80' Corazza S.V.

Mangraviti 5 - Serata difficile per il numero 24, poco attento in svariate occasioni da rete, alcune poi concretizzate, da parte degli avversari.

Ciervo 5 - S'intravede timidamente in fase offensiva, ma è davvero troppo disattento in copertura: Azzi s'inserisce alle sue spalle e può fornire a Cutrone l'assist del 2-0.

Berti 6 - L'unico che prova ad accendere la luce nei padroni di casa, le sue invenzioni creano e avviano le migliori trame offensive dei suoi.

Castagnetti 5 - Molto disordinato in mezzo al campo e poco preciso quando si trova nei pressi dell'area avversaria. Mezzo voto in più per il palo incredibile che colpisce su calcio di punizione.

Francesconi 5 - Anche lui non convince nel terzetto di centrocampo, poco incisivo in entrambe le fasi di gioco. Dall'80' Bisoli S.V.

Frabotta 6,5 - Come Berti, tra le poche note liete di serata. Inserimenti continui e un gol bellissimo annullato per il fallo di mano di Cerri. Si rifà nel recupero con un'altra bella conclusione che rende, per quanto possibile, meno amara la sconfitta.

C.Shpendi 5 - Va vicinissimo al gol su assist di Frabotta nel primo tempo, trovando un'ottima risposta di Thiam e poi sbaglia di tutto, oggi l'intesa con Cerri è mancata. Dal 73' Vrioni S.V.

Cerri 5,5 - Solito lavoro fisico di grande sacrificio, le sue sponde sono tra le migliori soluzioni offensive dei bianconeri nella prima frazione. Anche lui da rivedere nella pulizia tecnica e spento nella ripresa. Dal 60' Olivieri 5,5 - Entra per creare maggiori pericoli agli avversari, ma si vede poco.

Michele Mignani 5 - Continua il momento negativo della sua squadra, partita bene, ma crollata dopo il vantaggio avversario. Nella ripresa il Cesena ha l'occasione di rientrare in partita dopo l'espulsione, ma non contento, subisce anche la terza rete. E con un rendimento così i playoff sono a serio rischio.

MONZA

Thiam 6 - Chiude la porta a Shpendi intorno al quarto d'ora di gioco e poi si limita, sempre con tanta sicurezza a gestire i palloni, poco pericolosi, che arrivano dalle sue parti. Beffato solo dall'ottimo Frabotta nel recupero.

Birindelli 6,5 - Frabotta e Berti creano più di un grattacapo alla difesa brianzola nel primo tempo, ma in qualche modo riesce a prendere le misure. La ripresa è di puro controllo e quando può si affaccia anche in avanti.

Ravanelli 6,5 - C'è lui al centro della retroguardia e gioca una gara magistrale: pochi spazi concessi al tandem offensivo che ha di fronte e tanta sicurezza.

Lucchesi 6,5 - Stesso discorso dei suoi compagni di reparto, vince il duello con Shpendi e porta a casa una prestazione senza sbavature.

Ciurria 6 - Meno in risalto dell'altro esterno sulla corsia opposta, ma comunque autore di una prova sufficiente. Dal 73' Bakoune 6,5 - Conduce lui il contropiede che porta al 3-0 di Petagna.

Obiang 6,5 - Torna dal 1' dopo il turno di riposo contro la Virtus Entella e dimostra che in questa categoria è sempre un lusso: ottimo in entrambe le fasi di gioco. Dal 62' Colombo 6 - L'espulsione di Azzi lo costringe a mezz'ora di sofferenza e con la squadra bassa.

Pessina 6,5 - Il capitano del Monza si conferma il perno in mezzo al campo di questa squadra, con intelligenza libera ad Azzi lo spazio per potere concludere a rete e sbloccare il match.

Azzi 7 - Scatenato, sblocca la partita con un eurogol dalla distanza e fornisce un assist perfetto per Cutrone che vale il 2-0. Nella ripresa commette però un'ingenuità rimediando due cartellini gialli in 13 minuti e lasciando i suoi in dieci nel finale. Per sua fortuna senza conseguenze. Fa quasi tutto lui questa sera.

Hernani 6 - Meno incisivo di altre uscite, in particolare in zona gol. Dal 62' Delli Carri 6 - Entra per dare maggiore solidità difensiva nell'ultima mezz'ora di gioco, con successo.

Caso 6,5 - Dopo l'ottima prestazione nel match precedente, si ripete anche questa sera fornendo alla manovra offensiva qualità e soluzioni pericolose. Dal 66' Dany Mota S.V.

Cutrone 7 - Torna al gol dopo quasi un mese. Si mette al servizio dei compagni, giocando spesso fuori dall'area avversaria. Altro asso dell'attacco fuori categoria a disposizione di Bianco. Dal 66' Petagna 7 - Si fa trovare pronto al momento giusto, per mettere in rete il suo quinto gol stagionale.

Paolo Bianco 7 - Il Monza vola e anche in dieci uomini ha schiacciato il Cesena, dimostrando tutta la sua forza. Per il primo posto è testa a testa con il Venezia e i brianzoli sognano e puntano il ritorno in Serie A dalla porta principale.