Bari-Cesena, caos in diretta: blackout TV e VAR fuori uso per 8 minuti al San Nicola

Clamoroso quanto accaduto durante il primo tempo di Bari-Cesena, match valido per l’undicesima giornata della Serie B 2025/2026. Per ben otto minuti, infatti, la gara non è stata visibile né su DAZN né su LaBChannel, lasciando i telespettatori senza immagini proprio nel cuore dell’incontro.

Il blackout televisivo ha avuto ripercussioni immediate anche sul fronte arbitrale: in assenza del segnale video, il direttore di gara ha comunicato ai due capitani che il VAR risultava temporaneamente indisponibile, poiché non arrivavano immagini alla sala di controllo. Una situazione surreale per il calcio professionistico, che ha costretto la terna a proseguire affidandosi esclusivamente alla direzione di campo fino al ripristino del sistema.

Durante il blackout, DAZN ha ipotizzato alcune possibili cause del disservizio: maltempo, problemi tecnici legati al fornitore del segnale o altre cause esterne non meglio specificate. L’incidente, inevitabilmente, alimenterà il dibattito sulla stabilità delle infrastrutture televisive e sull’affidabilità del VAR, già spesso al centro di discussioni accese.

La trasmissione è poi ripartita regolarmente, ma l’episodio farà inevitabilmente discutere.