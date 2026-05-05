Matarrese sul Bari: "Mandare via i De Laurentiis. Pronto a dare il mio contributo"

Torna a parlare del Bari, Antonio Matarrese, ex presidente del club pugliese fra il 1977 e il 1983 prima di cedere la poltrona al fratello Vincenzo (che rimase in carica fino al 2011) per diventare, prima, presidente della Lega Calcio e poi della FIGC.

"Mandando via i De Laurentiis - ha dichiarato ai microfoni del TgR Puglia -, si può aprire una nuova storia in questa città. Con gli interessi dei baresi ma anche di chi non è barese, purché si cominci daccapo ammettendo che c’è stato un errore di presunzione oltre ogni limite. Bari non può vivere in questa agonia, nella speranza che avvenga un miracolo.

Se venisse un’altra famiglia, un altro gruppo da fuori che prende in mano le sorti della società, sarei ben felice e sarei pronto a dare un contributo. Sono pronto ad aiutare la mia città, con una presenza che sia di incitamento a chi viene da fuori, come a dire ‘Noi ci siamo’.

Quando vado a fare la mia corsa sul lungomare di Bari, non c’è barese che a ogni passo non mi dica ‘Riprendete il Bari, riprendete il Bari!'. Diciamo che una buona parte di questa città ci ha punito e noi non meritavamo questa punizione. Questa parte stessa che ci ha visto male adesso viene quasi a implorare il nostro ritorno”.