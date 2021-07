Brescia, colloquio Donnarumma-Inzaghi. L'attaccante vuole restare, ma col rinnovo

Secondo quanto riferito da Bresciaoggi.it il centravanti Alfredo Donnarumma vorrebbe continuare a vestire la maglia del club bresciano. È quanto emerso da un colloquio fra il classe ‘90 e il tecnico Inzaghi in cui però l’attaccante avrebbe posto una condizione: il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione. Il club però non sembra convinto di prolungare il rapporto con il giocatore che quindi resta ancora in bilico fra permanenza e addio.