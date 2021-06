Brescia, per l'attacco il sogno è Coda. Ma servirà un'offerta importante per strapparlo al Lecce

Il Brescia ha un grande sogno per l'attacco: Massimo Coda vincitore del titolo di capocannoniere nell'ultima stagione con la maglia del Lecce. Il presidente Cellino, vista anche la probabile partenza di Donnarumma, vorrebbe infatti regalare un centravanti di esperienza e qualità al tecnico Inzaghi per puntare alla promozione starebbe pensando proprio al classe '88 che ha già lavorato a Benevento con l'ex rossonero (29 presenze e 7 gol nell'anno della promozione). Come riferisce Bresciaoggi.it non sarà però facile strappare Coda al Lecce visto che il club salentino lo considera incedibile e sarebbe disposto a lasciarlo partire solo di fronte a un'offerta indecente.