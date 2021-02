Brescia, perquisizioni della polizia giudiziaria. La nota del presidente Cellino

Arriva una nota ufficiale del Brescia, per voce del presidente Cellino, in merito alla notizia riportata oggi dal Giornale di Brescia in cui si fa riferimento a delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza. Di seguito il comunicato del club: "Il sottoscritto Massimo Cellino, in qualità di Presidente del Brescia Calcio, viene a precisare, in relazione agli accertamenti svolti in data odierna dagli organi di polizia giudiziaria, che gli stessi sono riferiti alla mia persona e non alla Società Sportiva. Ci tengo a dare questo messaggio, per tranquillizzare i nostri dipendenti e i nostri tifosi, fermo restando che sono fermamente convinto di aver sempre agito nel pieno rispetto della Legge e confido pertanto di poter chiarire la correttezza del mio operato agli organi competenti quanto prima".