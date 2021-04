Brocchi: "Avevamo bisogno della vittoria. Balotelli deve trovare continuità negli allenamenti"

Christia Brocchi, tecnico del Monza, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Cremonese: "Quelli di oggi sono tre punti che pesano tanto soprattutto dal punto di vista emotivo. I ragazzi avevano bisogno di questa vittoria. Oggi la squadra ha interpretato bene la partita. Sapevamo che loro erano in un ottimo momento e poi giocavano con la testa libera. Questo ti fa dare il meglio. Noi abbiamo sempre e solo un risultato ovvero la vittoria.

Balotelli anche oggi non convocato per un problema muscolare. Come sta?

Da quando è arrivato il suo comportamento è sempre stato ottimo. Per giocare in B deve riuscire a trovare continuità di allenamento e una condizione accettabile. In questa categoria c'è tanto agonismo e la condizione fisica è essenziale per poter esprimere la sua qualità. Lui deve allenarsi tutti i giorni altrimenti poi è difficile scendere in campo.

Frattesi sta crescendo tanto. Se lo aspettava?

Frattesi ha fatto bene e sono molto contento di lui. L'ho voluto fortemente. Quando è arrivato era un po' anarchico e ora è davvero cresciuto parecchio. Sta diventando un calciatore pronto per fare il grande salto".