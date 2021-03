C'era una volta Chievo-Frosinone in Serie A. Oggi vale i playoff e una fetta di panchina per Nesta

vedi letture

Due anni fa esatti Chievo Verona-Frosinone rappresentava uno scontro diretto per la salvezza in Serie A. Un campionato, quello, terminato con pochissime gioie per entrambe le compagini, ma soprattutto con la retrocessione in Serie B.

Oggi la sfida tra gli uomini di Alfredo Aglietti e quelli di Alessandro Nesta vale altrettanto, ma in ottica playoff promozione. Entrambe le squadre, però, arrivano da un momento tutt'altro che esaltante con appena tre punti conquistati nelle ultime cinque gare per i veneti e cinque nello stesso numero di match per i ciociari. Rendimenti, questi, che hanno amplificato anche le voci e le discussioni attorno al lavoro dei due allenatori, con Nesta che più del collega è stato messo in forte discussione essendo partito ad inizio stagione con l'obiettivo dichiarato di lottare per la vetta della classifica oggi distante ben 16 punti.

Per questo la sfida del 'Bentegodi' di questo pomeriggio potrebbe valere anche qualcosa in più rispetto al mero risultato del campo in proiezione classifica. In ballo, infatti, potrebbe anche esserci la posizione proprio di Nesta che in caso di decima sconfitta in campionato rischia di finire al centro delle valutazioni della propria dirigenza.