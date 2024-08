Ufficiale Parlanti firma col Feyenoord un biennale con opzione. E va in prestito al Dordrecht

vedi letture

Avevamo già anticipato, riportando il comunicato della Triestina, il passaggio al Feyenoord del talentuoso centrocampista Gabriele Parlanti che, come fa sapere il club olandese, ha firmato "un contratto fino a metà 2026 con opzione per un altro anno. Parlanti viene poi ceduto in prestito all'FC Dordrecht (formazione militante nella seconda divisione olandese, ndr) in questa stagione.

Parlanti, genovese, ha militato nelle giovanili del Sestri Levante e lo scorso inverno è stato acquistato dalla Triestina. Il centrocampista ha concluso la stagione in prestito al Sestri Levante, dove ha disputato quasi cento partite ufficiali".

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club olandese, le parole del classe 2004: "Mi dà una sensazione di orgoglio continuare la mia carriera calcistica in un grande club come il Feyenoord. La prossima stagione giocherò in prestito all'FC Dordrecht e farò del mio meglio per dimostrare quello che ho da offrire".