Catanzaro, Aquilani: "Col Bari gara da prendere con le molle. Vogliamo chiudere bene in casa"

"Contro il Bari sarà una partita da prendere con le molle perché loro verranno qui molto motivati e noi dovremmo esserlo altrettanto". Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani esordisce così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari che chiuderà la stagione regolare, una gara complicata visto che i pugliesi arriveranno in Calabria per conquistare punti pesanti per evitare la retrocessione diretta: "I pugliesi hanno avuto difficoltà nel corso della stagione ma restano una squadra di qualità. Inoltre, l’ultima vittoria gli ha dato entusiasmo, così come a tutto l’ambiente, ma troveranno una formazione, la nostra, che vuole chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e continuare il percorso che sta facendo”.

“È un momento in cui dobbiamo fare delle scelte perché penso sia corretto. - prosegue il tecnico parlando del possibile tour over come si legge sul sito del club - Ho giocatori affidabili e chi scenderà in campo non mi preoccupa. Sono certo che la squadra disputerà una grande partita. Il turnover per me è semplice quando hai un gruppo così. La forza di questa squadra è sempre stata il collettivo e chiunque abbia giocato si è fatto trovare pronto”.

“Domani schiererò chi mi dà le garanzie migliori per fare una partita all’altezza, provando a raggiungere il record di punti delle aquile in Serie B. - conclude Aquilani - Tifosi? Per noi sono fondamentali. So che aspettano con ansia la fase finale del campionato, ma domani vogliamo chiudere al meglio il nostro percorso casalingo e sono certo che ci sosterranno con il solito calore”.