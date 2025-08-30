Catanzaro, colpo in attacco: dal Palermo arriva Federico Di Francesco
Colpo in attacco per il Catanzaro, che ha prelevato dal Palermo l'esterno offensivo Federico Di Francesco. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, di seguito la nota del Catanzaro:
"US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Federico Di Francesco. Il classe ’94 arriva dal Palermo FC e con i rosanero, nell’ultimo campionato di Serie B, ha disputato 30 partite siglando un gol. Nella sua carriera ha militato per ben 8 stagioni in Serie A vestendo le maglie di Pescara, Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce. Di Francesco approda in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto".
Questo invece il comunicato del Palermo
Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’US Catanzaro il calciatore Federico Di Francesco. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Federico un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.