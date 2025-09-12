Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Catanzaro, rinnovo fino al 2027 per Iemmello, Petriccione e Pigliacelli

Catanzaro, rinnovo fino al 2027 per Iemmello, Petriccione e Pigliacelli
Oggi alle 15:24Serie B
di Luca Bargellini

US Catanzaro 1929 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli.

I tre calciatori, già punti di riferimento della squadra giallorossa, resteranno legati al club fino a giugno 2027, garantendo così continuità e solidità al progetto tecnico.

