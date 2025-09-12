Ufficiale
Catanzaro, rinnovo fino al 2027 per Iemmello, Petriccione e Pigliacelli
TUTTO mercato WEB
US Catanzaro 1929 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli.
I tre calciatori, già punti di riferimento della squadra giallorossa, resteranno legati al club fino a giugno 2027, garantendo così continuità e solidità al progetto tecnico.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Ivan Cardia Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Le più lette
1 Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile