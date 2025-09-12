Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Virtus Verona, fatta per Danilo Bulevardi: l'ex Monopoli fino al 30 giugno 2027

Oggi alle 14:17Serie C
di Luca Bargellini

La Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Bulevardi, che vestirà la maglia rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista centrale di piede destro, classe 1995 (nato il 31 gennaio a Mazara del Vallo), Bulevardi è reduce da una stagione e mezza con il Monopoli in Serie C, dove ha collezionato 45 presenze, 4 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Pescara, con cui ha esordito in Serie B, vanta ad oggi oltre 300 presenze ufficiali e 31 reti tra i professionisti, avendo indossato nel corso della carriera anche le maglie di Gubbio, Legnago, Cavese, Siena, Pordenone, Teramo, L’Aquila e Ischia. Giocatore dotato di buona visione di gioco, dinamismo e capacità di inserimento, Bulevardi si distingue per il suo contributo sia in fase di costruzione che in quella di interdizione. La sua versatilità gli consente di agire da regista basso o mezzala, con spiccate qualità negli inserimenti offensivi e nella gestione dei tempi di gioco. In rossoblù vestirà la maglia numero 80.

Con il suo arrivo, la Virtus Verona aggiunge al reparto di centrocampo un elemento di esperienza, affidabilità e solidità tecnica, capace di dare equilibrio alla manovra e di portare in dote anche numeri importanti in termini realizzativi e di assist.

