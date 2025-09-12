Ufficiale
Cosenza, Salvatore Gualtieri nuovo direttore generale del club calabrese
TUTTO mercato WEB
Il Cosenza Calcio comunica di aver nominato Salvatore Gualtieri come nuovo Direttore Generale.
Gualtieri vanta una lunga esperienza nel calcio italiano: ex presidente del Crotone, consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente di Frosinone Calcio per 7 anni, dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio. Un professionista di grande esperienza, riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale.
Da oggi porta al Cosenza la sua competenza, sua esperienza e la sua capacità di valorizzare società e territorio.
Altre notizie Serie C
TMW RadioFerrarese: "La Serie C è una baraonda. I presidenti devono fidarsi di chi conosce il calcio”
Editoriale di Ivan Cardia Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Le più lette
1 Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile