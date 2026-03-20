Cesena, che attacco di Aiello a Fusco: "Cerchiamo un ds che miri ai talenti, non al budget"

Il presidente del Cesena John Aiello, intervenuto dagli Stati Uniti, ha presentato il nuovo allenatore Ashley Cole e delineato la strategia del club in un’intervista riportata dal Corriere di Romagna.

Aiello ha accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: “Sono orgoglioso di dare il benvenuto ad Ashley. Siamo fortunati ad avere uno come lui”, sottolineando come il suo arrivo servirà ad alzare il livello della squadra. Non dimentica però il lavoro svolto in precedenza: “Ringrazio Mignani per quanto fatto in questi due anni”. La scelta, spiega, guarda lontano: “È una decisione per il futuro del Cesena, per la crescita della squadra e dei giovani”, con l’obiettivo di aumentare anche la visibilità internazionale del club.

Sul tempismo dell’operazione, il presidente ammette qualche dubbio ma difende la decisione: “Forse non era il momento giusto, ma è arrivata questa opportunità”, ribadendo che “se non si rischia non si guadagna”.

Aiello racconta anche il processo che ha portato alla scelta: “Abbiamo contattato tanti allenatori, italiani e stranieri”, fino ad arrivare a Cole, segnalato da una conoscenza interna. L’idea è chiara: “Vogliamo una squadra che giochi bene e valorizzi i giovani”, seguendo il modello che ha portato ai successi recenti.

Infine, sul futuro dirigenziale: “Stiamo cercando un nuovo direttore sportivo”, con un identikit preciso: “Vogliamo uno che miri ai talenti, non al budget”.