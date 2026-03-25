TMW A Cesena è in arrivo il 5° direttore sportivo della gestione Aiello: in poco più di quattro anni

Il prossimo direttore sportivo del Cesena sarà addirittura il quinto della gestione statunitense con a capo John Aiello. Un dato che appare incredibile se si pensa che questa nuova proprietà – inizialmente con la presenza anche di Robert Lewis – si è insediata nella città romagnola poco più di quattro anni fa, nel dicembre del 2021. In questo lasso di tempo solo un ds è durato più di un anno: quel Fabio Artico che fu protagonista della promozione in Serie B.

Inizialmente infatti il responsabile dell’area tecnica era Moreno Zebi che aveva sostituito a inizio 2020 quell’Alfio Pelliccioni che era stato scelto dopo la rinascita nel 2018. Il dirigente, dopo l’arrivo della nuova proprietà statunitense venne confermato e restò in sella fino all’estate del 2022 quando si decise, a seguito dell’eliminazione ai play off, di voltare pagina affidandosi a Stefano Stefanelli che costruì la squadra che, con Domenico Toscano alla guida, sfiorò la promozione in Serie B sia nella stagione regolare sia nei play off. Un fallimento quello che portò al suo esonero e alla scelta di affidarsi ad Artico.

Una scelta voluta da Lewis, nonostante fosse già in procinto di salutare, e che ha portato i risultati sperati con la promozione in Serie B di due anni fa e poi a un ottimo settimo posto nella prima stagione fra i cadetti. Al termine di quella stagione arrivò l’esonero con la decisione del patron Aiello di affidarsi a Filippo Fusco che ora è in procinto di salutare, la risoluzione potrebbe arrivare entro la fine della settimana, con un quinto uomo pronto a prenderne il posto. E chissà se questa volta il nuovo direttore sportivo durerà più di due stagioni oppure si continuerà in una sorta di centrifuga che cozza con la volontà di portare avanti un progetto fondato sui giovani che ha bisogno di tempo e costanza per dare i suoi frutti.