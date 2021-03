Chievo, Aglietti convoca l'intera rosa a Veronello in vista del match contro il Frosinone

Momento molto particolare per il Chievo Verona atteso domani dal match contro il Frosinone. La formazione di Alfredo Aglietti arriva da cinque sconfitte nelle ultime sei partite e per questo motivo la sfida contro i ciociari assume un’importanza fondamentale per la corsa playoff. A tal proposito il tecnico dei clivensi ha deciso di convocare l’intera rosa a disposizione, compreso lo squalificato Obi. Tutti insieme nel ritiro di Veronello per preparare una gara decisiva per la fase finale della stagione.