ChievoVerona, continua il casting per la panchina. E spunta il nome di Vivarini

vedi letture

Il ChievoVerona è ancora alla ricerca di un sostituto di Aglietti sulla panchina per la prossima stagione. I due candidati principali sono Marco Zaffaroni, ex AlbinoLeffe, e Massimo Pavanel, ex FeralpiSalò, con il primo in pole, ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo. Si tratta di quello di Vincenzo Vivarini, ex Entella ed Empoli fra le altre, che sarebbe stato sondato dal presidente Campedelli come riferito dai colleghi di Tuttob.com.