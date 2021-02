Cittadella-Cosenza 1-1, le pagelle: Corsi risponde a Proia, male i due attacchi

vedi letture

Le valutazioni di Cittadella-Cosenza: gara terminata 1-1.

CITTADELLA-COSENZA 1-1

Marcatori: 4’ Proia (Ci), 90’ Corsi (Co)

CITTADELLA

Kastrati 6 – Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa. Ha più lavoro da sbrigare nella ripresa, facendosi trovare sempre pronto tranne che sul pareggio di corsi.

Cassandro 6 – Fatica in qualche circostanza nel duello con Vera, risultando molto più attivo in fase offensiva e proseguendo su questo trend dopo l’intervallo.

Perticone 6,5 – Attento nel contenere gli attaccanti cosentini, ai quali lascia davvero poche palle gol. Prestazione praticamente perfetta, rovinata dal gol subito nel finale.

Camigliano 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Kastrati, con tante ottime chiusure difensive. Tra i migliori nella formazione veneta.

Donnarumma 6,5 – Dirompente nel primo tempo del Citta, per l’assist a Proia che firma il vantaggio e per il suo eccellente lavoro nelle due fasi. Meno in evidenza nella seconda frazione di gioco.

Proia 7 – Il suo inizio di partita è col botto, sfruttando il cross di Donnarumma e segnando di testa il vantaggio. Sempre pericoloso in fase offensiva. (Dal 73’ Gargiulo s.v.)

Pavan 6 – Fa da schermo davanti alla difesa, facendosi notare più in fase d’interdizione che di costruzione. Sfiora il gol nel secondo tempo.

Branca 6,5 – Gara da centrocampista box to box, che recupera diversi palloni nella metà campo avversaria per poi lanciarsi in avanti e rendersi pericoloso in una circostanza.

Baldini 6 – Galleggia tra le linee partendo molto bene per poi essere contenuto sempre meglio dalla retroguardia cosentina. Non fa mancare comunque il suo apporto in fase di non possesso. (Dall’85’ Beretta s.v.)

Tavernelli 5,5 – Si muove molto sul fronte offensivo, mettendo in mezzo qualche pallone invitante e non sfruttato dai compagni. Cala con il passare dei minuti. (Dal 73’ Rosafio s.v.)

Ogunseye 5 – Rientra dopo la squalifica, non risultando particolarmente efficace negli ultimi metri. (Dal 60’ Tsadjout 5,5 – Non migliora di molto la pericolosità offensiva del Cittadella)

COSENZA

Falcone 6 – Sul gol di Proia ha ben poche responsabilità, mentre poco dopo respinge un pallone insidioso messo in mezzo da Tavernelli. Sempre sul pezzo quando arrivano pericoli dalle sue parti.

Ingrosso 6 – Dopo un inizio un po’ difficoltoso, prende le misure agli attaccanti del Citta prevalendo spesso contro di loro.

Schiavi 6,5 – Ottimo nella protezione dell’area cosentina, guidando la difesa impendendo a diverse conclusioni di andare verso la porta.

Legittimo 6 – Alterna buone chiusure a qualche sofferenza di troppo, soprattutto nel duello con un intraprendente Proia. Nel secondo tempo si allarga spesso nel ruolo di terzino e lo fa al meglio.

Corsi 7 – Sostituisce al meglio Gerbo, percorrendo senza sosta la fascia destra e segnando a pochi minuti dalla fine il gol che vale un pareggio preziosissimo.

Sciaudone 6,5 – Si fa vedere in diverse circostanze in avanti, tra cui quella in cui serve Corsi per la rete del definitivo 1-1.

Petrucci 6,5 – Prestazione molto positiva sul piano difensivo, per le tante azioni orchestrate dal Cittadella e fermate prima che arrivassero vicino all’area calabrese. (Dal 91’ Idda s.v.)

Vera 6 – Tra i più attivi nel corso della prima frazione di gioco. Dà la sveglia alla sua squadra con una conclusione che poteva valere il pareggio. (Dal 46’ Ba 6 – Si posiziona a centrocampo, dando un buon contributo sul piano dell’intensità e del contenimento degli avversari)

Tremolada 6 – Mette il piede in tutte le azioni del Cosenza, non riuscendo tuttavia ad incidere come nelle ultime uscite. La principale palla gol gli capita ad inizio ripresa. (Dal 62’ Bahlouli 5,5 – Uno spunto poco dopo il suo ingresso in campo e poco altro)

Carretta 5,5 – Tanto movimento per l’attaccante, che però fatica a rendersi pericoloso. (Dal 76’ Sueva s.v.)

Trotta 5,5 – Fa continuamente a sportellate con gli attaccanti avversari, non uscendone quasi mai vincitore.