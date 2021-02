Cittadella, Venturato: "Concesso poco, ma in avanti ci manca concretezza"

vedi letture

Le dichiarazioni di Venturato dopo Cittadella-Cosenza 1-1.

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato così il pareggio interno contro il Cosenza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: “Bisogna sottolineare che negli ultimi trenta metri dobbiamo essere più concreti. E’ un peccato dover parlare di un pareggio, dopo aver concesso una ripartenza a Carretta e il gol. Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, guardo alla prestazione e all’atteggiamento. La prossima partita sarà durissima. Dal punto di vista dell’attenzione potevamo fare uno sforzo in più: non possiamo essere soddisfatti di non essere riusciti a vincere, ma nel calcio si incassa per un po’ questa amarezza e dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo trasformare la delusione in energia positiva e pensare alla prossima partita”