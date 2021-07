Corvino, il retroscena di mercato: "Ai ragazzi che arrivano da lontano, mostro il Salento”

vedi letture

Delle volte quando si dice “sposare un progetto”, non si fa riferimento solo al lato economico o a quello tecnico di una squadra. Succede che ci si innamori di un posto inteso come luogo, dei suoi colori dei suoi profumi, del suo clima e del suo mare, e allora succede che lì trovi la tua condizione ideale, lo spirito giusto, quell’energia che ti porta a sentire casa quella che poi è in realtà molto lontana dalla tua. Nella giorno della presentazione di Birkir Bjarnason, il Direttore dell'Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha spiegato proprio come la bellezza della destinazione possa divenire l’ago della bilancia nella scelta di un ragazzo, così come accaduto al difensore, il primo islandese arrivato nel Salento: “Io con questi ragazzi che arrivano da così lontano Lecce, intendo mostrarli tutto. Mostrarli cosa significa arrivare a Lecce. Quindi mando delle foto, dei video di Santa Croce, dell'anfiteatro di Lecce, San Cataldo, Porto Cesareo, Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, lo stadio, gli spogliatoi, la storia dell'US Lecce, dei nostri tifosi. Queste sono tutte cose che lui ha ricevuto prima che arrivasse a Lecce, per fargli capire la nostra cultura, la nostra storia prima di convincerlo ad accettare la nostra proposta. Quando mando i video della nostra curva, del calore dei tifosi, del nostro stadio, oltre ai video di tutto il nostro bel Salento, cerco di far venire certi brividi. Questo, penso sia stato un momento di convincimento per un ragazzo giovane ma già un nazionale islandese, appetito da altri club”.