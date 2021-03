Cosenza, Occhiuzzi: "Corsa salvezza diversa da un anno fa. Dobbiamo stare sul pezzo"

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi in vista della sfida di domani contro la Salernitana ha parlato in conferenza stampa facendo il punto di questo suo anno sulla panchina della squadra calabrese: “La pressione e la responsabilità sono le stesse di un anno fa quando mi venne data la panchina, ma questo è un campionato diverso. Lo scorso anno iniziava un mini torneo, mentre ora stiamo giocando la stagione intera, ci sono più squadre in lotta per salvarsi e noi dobbiamo essere bravi a stare sempre sul pezzo e lavorare su quello che siamo noi. Nei momenti più difficili il Cosenza si è sempre ricompattato per tagliare il traguardo fissato e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. - continua Occhiuzzi – Noi rispettiamo tutti, ma guardiamo in casa nostra, siamo consapevoli di incontrare una squadra che sta lottando per la promozione diretta. Voglio che i ragazzi domani facciano una gara importante, andando oltre gli aspetti tattici e senza farsi prendere dall’ansia. Il gruppo ha la tensione giusta e sa di poter fare bene e restare in gara a prescindere dagli episodi”.