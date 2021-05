Cosenza, tra paracadute e gli addii di Baez e Falcone si riparte con più di 2mln in cassa

Metabolizzata, per quanto possibile, la retrocessione in Serie C al termine di una stagione più complicata del previsto a Cosenza si inizia a fare i conti in prospettiva 2021/2022. Al tal proposito Cosenza Channel ha fatto il punto su quella che è la situazione economica del club del presidente Eugenio Guarascio che incasserà 1,5 milioni di euro dal paracadute per le retrocesse, oltre ai 350mila euro previsti per la seconda rata della cessione a gennaio di Jaime Baez alla Cremonese e ai 500mila euro del riscatto e controriscatto da parte della Sampdoria del cartellino di Wladimiro Falcone