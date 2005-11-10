Ufficiale
Crotone, ecco l'annuncio: Leandro Greco è il nuovo allenatore della Prima Squadra
TUTTOmercatoWEB
Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leandro Greco.
Nato a Roma il 19 luglio 1986, Greco ha alle spalle un’importante carriera da centrocampista tra Serie A, Serie B e campionato ellenico, dove con l’Olympiakos ha conquistato scudetto e coppa nazionale.
Conclusa l’esperienza da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore maturando esperienze sulle panchine di Südtirol, Olbia, Frosinone Primavera, Frosinone Prima Squadra e Aurora Pro Patria.
Altre notizie Serie C