Ufficiale
Grosseto, arriva a titolo definitivo dalla Juventus il difensore Alessio Marcu
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US Grosseto 1912 comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla Juventus delle prestazioni sportive del portiere Alessio Marcu.
Classe 2007, Alessio torna a difendere i pali biancorossi dopo essere stato tra i protagonisti della straordinaria stagione culminata con la promozione in Serie C. Con 29 presenze complessive, ha conquistato la fiducia di squadra e tifosi, dimostrando personalità, talento e grande affidabilità.
Adesso il suo percorso continua con la maglia del Grifone.
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