Cremonese, Baez: "Quando sono arrivato situazione brutta. Ora possiamo puntare in alto"

Arrivato a Cremona a gennaio Jaime Baez, trequartista uruguaiano approdato in Italia grazie alla Fiorentina, si è imposto subito in grigiorosso. Dalle pagine di SportGrigioRosso arrivano alcune dichiarazioni dell'ex Cosenza in merito al finale di stagione e non solo: "Quando sono arrivato la situazione non era buona ma ho subito percepito la voglia del gruppo, ma anche dello staff di invertire la rotta perciò sono sempre stato tranquillo. Ora abbiamo l'ambizione di arrivare più in alto possibile che ci spinge a fare sempre meglio. Questi giorni ci serviranno per caricare le pile e dare tutto quello che abbiamo per il finale di stagione. In generale speriamo che tutto questo si risolva il prima possibile, ci manca il pubblico che ti da quella spinta, quella grinta e quella voglia di dimostrare qualcosa in più".