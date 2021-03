Cremonese-Empoli sempre più verso il rinvio. Sarebbe l'ottavo match posticipato causa Covid-19

Oltre all'ampio numero di positivi in casa Empoli nelle ultime ore è emersa un contagio da Covid-19 anche in seno alla Cremonese. Si fa dunque molto probabile il rinvio del match calendarizzato per venerdì allo 'Zini' fra le due compagini. Si attende per le prossime ore la comunicazione ufficiale del rinvio da parte della Lega di Serie B. Con quello fra Cremonese ed Empoli salirebbe a otto il numero di gare rinviate causa Covid-19 nel campionato cadetto dall'inizio della stagione. Le le altre sono state Monza-Vicenza, Reggiana-Cittadella, Vicenza-Chievo Verona, Chievo Verona-Cittadella, Pisa-Ascoli, Pisa-Frosinone e Pordenone-Pisa.