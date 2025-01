Ufficiale Cremonese, rinforzo fra i pali. Dal SudTirol arriva in prestito Giacomo Drago

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società FC Südtirol le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago.

Nato a Genova il 9 marzo 2001, Drago è un portiere cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Genoa e Novara. Dopo aver protetto i pali della Primavera rossoblù, nella stagione 2020-21 fa il suo esordio tra i grandi vestendo le maglie di Torres e Casale in quarta divisione (29 presenze totali e 7 clean sheet). Un anno più tardi approda in Lombardia, al Renate, e tra il 2021 e il 2023 gioca in totale 53 partite in Serie C mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni e contribuendo alla qualificazione ai playoff dei nerazzurri. Nell’estate successiva si trasferisce al Sudtirol collezionando 6 presenze in Serie B (5 nel campionato in corso). Il portiere ha scelto la maglia numero 12.

Benvenuto in grigiorosso, Giacomo!