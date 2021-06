Crotone, Vrenna su Modesto: "Orgogliosi di aver scelto un tecnico crotonese purosangue"

A seguito dell'ufficialità di Francesco Modesto quale nuovo tecnico del Crotone arrivano le parole del presidente del club pitagorico Gianni Vrenna: "Oggi è un giorno importante per il Crotone: ripartiamo come promesso con lo stesso entusiasmo di sempre, anzi forse un pizzico in più perché siamo orgogliosi di aver scelto per la guida tecnica un crotonese purosangue. Francesco é giovane ma ha già dato prova delle sue grandi qualità: siamo certi che tornando a casa troverà l’ambiente giusto e le condizioni ideali per confermare quanto di buono ha fatto vedere e compiere un importante passo avanti nella sua carriera."