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Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B

Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:38Serie B
Luca Bargellini

Per la 35ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 35ª GIORNATA
Venerdì 17 aprile
Ore 20:30 - Sampdoria-Monza
I convocati di Attilio Lombardo - Coda non recupera: è tra gli assenti
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci
Attaccanti: Brunori, Pierini, Soleri
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione

Sabato 18 aprile
Ore 15:00 - Bari-Venezia
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Mantova-Avellino
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Modena-Frosinone
I convocati di Andrea Sottil - In attesa di comunicazione
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Spezia-Sudtirol
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione

Ore 17:15 - Palermo-Cesena
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione

Ore 19:30 - Juve Stabia-Catanzaro
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazione

Domenica 19 aprile
Ore 15:00 - Carrarese-Pescara
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione

Ore 17:15 - Padova-Reggiana
I convocati di Roberto Breda - In attesa di comunicazione
I convocati di Pierpaolo Bisoli - In attesa di comunicazione

Ore 19:30 - Empoli-Virtus Entella
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione

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