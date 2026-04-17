Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”

Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 15:33Serie B
Luca Bargellini

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico del Modena Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa, analizzando l’avversario, le condizioni della squadra e le possibili scelte di formazione.

Mister, il Frosinone è molto pericoloso in fase offensiva, ma a volte sembra concedere qualcosa dietro. È una sensazione corretta?
“Non sono sorpreso dal campionato del Frosinone. Parliamo di una società con una struttura da Serie A: due anni fa era nella massima categoria e se l’è giocata fino all’ultima giornata. Hanno uno stadio di proprietà, un direttore di grande esperienza e una tradizione ormai consolidata. In rosa ci sono 7-8 giocatori che hanno fatto la Serie A da titolari, oltre a giovani molto forti. Detto questo, è vero: nel loro modo di giocare, molto verticale e offensivo, a volte accettano la parità numerica dietro, quindi si creano duelli uno contro uno. È un rischio che si prendono consapevolmente. Noi li rispettiamo molto, ma sappiamo che possiamo fare la nostra partita”.

Come arriva il Modena alla gara?
“Arriviamo bene, con entusiasmo. A Catanzaro abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte e ci è stato negato un gol valido. Non faccio polemiche, ma le immagini erano chiare. Ora dobbiamo pensare a questa gara: servirà una partita sbarazzina, con la mente leggera. Dobbiamo fare il nostro calcio, essere feroci e ordinati in fase difensiva. In questo momento serviranno anche le forze fresche”.

Terza partita in una settimana: quanto pesano le energie e quali sono le condizioni della rosa?
“È chiaro che abbiamo una partita in più e questo incide sul piano mentale e fisico, soprattutto nel finale di stagione. Però nessun alibi. Sersanti non sarà della partita, speriamo di riaverlo parzialmente la prossima settimana. Chichizola ha finito la stagione, mentre Gliozzi sta recuperando bene e contiamo di riaverlo per l’ultima settimana. Defrel non è convocato per un problema muscolare, troppo rischioso utilizzarlo. Poi c’è la squalifica di Gerli. I dubbi di formazione ci sono sempre, soprattutto con impegni ravvicinati. Quando ho potuto, ho sempre ruotato i giocatori. Anche domani qualche dubbio me lo porto fino all’ultimo”.

Nelle ultime gare avete subito qualche gol in più: è una preoccupazione?
“La fase difensiva è sempre stata una nostra forza e deve continuare a esserlo. I gol arrivano per errori collettivi o disattenzioni individuali. Gerli è un giocatore importante per equilibrio e recuperi, ma abbiamo alternative. La fase difensiva è sempre collettiva, a partire dagli attaccanti. Dobbiamo essere attenti anche sui piazzati, che oggi sono un’arma fondamentale. Conta la partita di domani: niente alibi, abbiamo giocatori pronti e motivati”.

Il Frosinone potrebbe lasciare spazi: Ambrosino può essere l’uomo giusto? E Mendes può tornare decisivo?
“Ambrosino lo abbiamo preso per le sue caratteristiche: è una seconda punta che sa giocare tra le linee e ha grande accelerazione. Sta bene fisicamente e può fare bene. Mendes ha tutto: deve solo specializzarsi di più dentro l’area di rigore. Gli riconosco grandi qualità, anche nel gol ‘sporco’. È un professionista esemplare e sono contento che abbia segnato. Deve continuare così, con serenità”.

Massolin può essere avanzato in attacco vista l’emergenza?
“È un giocatore che può fare più ruoli e non va imbrigliato. Quando abbiamo palla deve essere libero di muoversi. Può fare anche il sottopunta ed è una soluzione che mi stimola, l’ho già utilizzata con buoni risultati. Il problema è la coperta corta a centrocampo, viste alcune assenze, ma è un’opzione che tengo in considerazione”.

Mendes lo vede più prima o seconda punta?
“Per caratteristiche è una seconda punta, ma più lo vedo più penso che possa fare bene anche da prima punta. Dentro l’area ha qualità importanti: anticipo, senso del gol, capacità di attaccare la palla. Può giocare in entrambi i ruoli e sono convinto che ci darà una grande mano nel finale”.

L’assenza di Chichizola cambia qualcosa nella costruzione dal basso?
“Abbiamo perso un giocatore importante, inutile nasconderlo. Chichizola è un top nella categoria, soprattutto con i piedi. Pezzolato però è un ragazzo di qualità, ha lavorato bene e si è fatto trovare pronto. Ora deve dare continuità. Noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori, senza chiedergli cose che non sono nelle sue caratteristiche”.

Come gestisce il rapporto dei giocatori con tecnologia e social?
“La tecnologia fa parte della vita quotidiana, bisogna accettarlo. Io non sono social, non mi interessa condividere la mia vita privata. Abbiamo comunque delle regole: negli spazi condivisi, come fisioterapia o riunioni tecniche, il telefono è vietato. E nei ritiri non permetto la PlayStation: distrae troppo. Per il resto, nello spogliatoio sono i ragazzi a gestirsi, con responsabilità”.

Articoli correlati
Modena, Sottil: "Abbiamo avuto più occasioni di loro, la sconfitta sarebbe stata... Modena, Sottil: "Abbiamo avuto più occasioni di loro, la sconfitta sarebbe stata ingiusta"
Catanzaro-Modena 2-2, le pagelle: Massolin in ombra, Rispoli da urlo Catanzaro-Modena 2-2, le pagelle: Massolin in ombra, Rispoli da urlo
Serie B, Catanzaro-Modena: al Ceravolo si recupera la gara della 31ª giornata Serie B, Catanzaro-Modena: al Ceravolo si recupera la gara della 31ª giornata
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale... Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"... Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"
Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci” Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”
Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B... Live TMWDa Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth" Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth"
Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara" Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara"
Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”... Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”
Stasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori... TMWStasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"
Immagine top news n.2 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.4 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.5 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.7 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Chiara: ”Mancata comunicazione tra Ranieri e Gasperini. Sbagliato parlare all’esterno”
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: ”Credo rimarrà Gasperini, ma non possono sempre pagare i dirigenti”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, parla il general manager del J|Medical: "Milik? Infortunio muscolare, nulla di che"
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
Immagine news Serie A n.3 Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"
Immagine news Serie A n.4 Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato deve fare i conti"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”
Immagine news Serie B n.4 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth"
Immagine news Serie B n.6 Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Birindelli: "In momenti di caos, diamo più risalto a club come la Pianese. Qui c'è un progetto vero"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, brindisi alla rinascita: “Bellissimi 1902”, una bottiglia per raccontare la promozione
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Vrenna: "Non abbiamo rispettato le scadenze federali. Ci sarà penalizzazione"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cessione in bilico: fumata nera bis, Iervolino frena
Immagine news Serie C n.6 Ternana, tre club chiedono l'esclusione? Sambenedettese, Bra e Arezzo in pressing
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.5 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?