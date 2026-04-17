Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha preso parte alla consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del match contro il Pescara in programma domenica al 'Dei Marmi' con fischio d'inizio alle ore 15.

La settimana dopo la sconfitta di Reggio Emilia - “Non esistono sconfitte indolore, anche a Reggio Emilia, nonostante la classifica non si sia modificata particolarmente, siamo usciti dal campo amareggiati per il risultato maturato. Comunque, noi dobbiamo continuare ad avere la consapevolezza di ciò che stiamo realizzando, ovvero un grande campionato, ma dobbiamo essere realisti e non pensare che la Carrarese non possa più commettere dei passi falsi. Infatti, in un campionato come la Serie B è tanta l’imprevedibilità di ogni gara, a prescindere dall’avversario o dal momento che si sta attraversando.

Ad ogni modo, abbiamo lavorato bene durante questa settimana, per cercare di rimetterci nelle migliori condizioni, sia fisiche che mentali, e cercare di chiudere quanto prima il discorso salvezza, che resta una priorità. Dalle sconfitte possiamo sempre apprendere qualcosa, e i miei calciatori sanno che i risultati non si ottengono sulla base di quanto realizzato sino ad ora, bensì cercando di lavorare con costante e con la solita fame di sempre".

Sul prossimo avversario, il Pescara - “Domenica affronteremo una squadra reduce da una stagione a due facce: infatti, nonostante le prestazioni non siano mai venute meno, dopo un inizio difficile in termini di risultati, sono riusciti a trovare continuità anche in termini di punti guadagnati, rilanciandosi nella lotta per la salvezza. A gennaio si sono rafforzati con innesti importanti: su tutti, l’ingaggio di Insigne, che ovviamente sposta gli equilibri per le indubbie qualità. Comunque, nell’ultima loro partita nonostante la sconfitta casalinga, credo meritassero di ottenere punti per quanto si è visto in campo, sfumati contro la Sampdoria solo a fine partita. Domenica ci attenderà una partita complessa, nella quale sarà fondamentale tenere sempre gli equilibri giusti in ogni fase della gara, senza mai perdere le distanze".

Sugli indisponibili - “Torregrossa e Schiavi ce la stanno mettendo tutta a recuperare, ma ancora non sono rientrati in gruppo, perciò valuteremo in questi ultimi allenamenti quale sarà la decisione migliore riguardo una loro ipotetica convocazione. Mentre per quanto riguarda Guercio, è tornato ad allenarsi con una mascherina e gradualmente sta prendendo confidenza con questa nuova protezione, con cui dovrà convivere. Come per lo squalificato Zanon, anche Imperiale sarà certamente out per il solito problema fisico che si trascina da diverso tempo. Invece, Bouah sarà regolarmente arruolabile per la partita: il motivo della recente esclusone è di natura tecnica e non riguardante alcun genere di problematica fisica. Per quanto riguarda il resto del gruppo, purtroppo ci sono anche altri giocatori non al meglio della condizione, ma rimandiamo a domani la valutazione su di loro.”