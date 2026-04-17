Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara"

Alla vigilia della partita contro il Bari, Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha anticipato ai microfoni della sala stampa i temi salienti della sfida e fa il punto della situazione sul periodo di forma della squadra.

"Nelle ultime partite in trasferta la prestazione è stata sempre positiva, è mancato solo il gol, come a Genova contro la Sampdoria e sabato scorso contro la Virtus Entella. I risultati ottenuti nelle ultime trasferte non cambiano la mia fisionomia di gioco e la mentalità. Credo che quando non si riesca a vincere sia importante non perdere, cosa che è successa nelle ultime quattro gare fuori casa.

Domani mancheranno i nostri tifosi allo stadio, è un peccato così come è stato un peccato nelle ultime partite in casa non aver avuto il supporto della nostra curva nei primi venti minuti di gioco.

Ho tanta fiducia nel gruppo, la squadra ha mentalità, si allena alla grande e sono sereno in questo senso. Domani sarà importante la testa da parte di tutti, la convinzione di voler portare a casa il risultato farà la differenza.

Il Bari è una squadra difficile da affrontare perché non dà riferimenti offensivi, davanti ha giocatori bravi nell'uno contro uno e in casa ha fatto un percorso diverso rispetto alle gare in trasferta. I pugliesi giocheranno col coltello tra i denti, noi dobbiamo andare a Bari pensando che domani sia l’ultima partita di campionato, non è una finale ma può diventare determinante se vinta. Al di là del risultato, proseguiamo poi tranquillamente quello che abbiamo fatto fino ad adesso.

La fame e la ferocia nel voler portare a casa il risultato sarà quel qualcosa in più a livello mentale che dobbiamo mettere in campo domani.”